Беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом в подмосковном Чехове

Фото: MAX/Андрей Воробьев | губернатор Подмосковья

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В результате падения еще одного БПЛА произошло возгорание шин на открытой площадке, также пострадали частные дома садовых товариществ.

Многоквартирный дом получил повреждения в городе Чехов Московской области в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор подмосковья Андрей Воробьев.

«Сегодня ночью и утром силы ПВО отразили атаку БПЛА на столичный регион. В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской. На месте работают все экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», — уточнил глава области.

Кроме того, из-за падения еще одного дрона загорелись шины на открытой площадке. Пожарные расчеты находятся на месте.

Пострадали и ряд частных домов в садовых товариществах.

«В деревне Ваулово, в СНТ „Дубрава“, загорелся частный дом. Возгорание локализовано, в момент происшествия людей в доме не было. В СНТ „Ромашкино“ (село Дубна) фрагменты беспилотника повредили дачный дом — пострадавших также нет», — добавил Андрей Воробьев.

Средства ПВО уничтожили несколько десятков БПЛА над Домодедово, Подольском, Раменском и Коломной, резюмировал глава области.

Тем временем, уже сбит 81 дрон ВСУ на подлете к Москве, жителей столицы об этом оперативно информирует мэр города Сергей Собянин.

С начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Для ударов боевики используют как беспилотники, так и ракеты.

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