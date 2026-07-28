«Коля, не переживай»: Бородина оправдывается перед мужем за постельные сцены в кино

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Это первая роль звезды в полнометражной ленте.

Телеведущая Ксения Бородина заранее обсудила со своим супругом Николаем Сердюковым наличие постельных сцен в кинопроекте с ее участием и заверила его в их отсутствии. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь».

В романтической комедии режиссера Андрея Малая партнером звезды по съемочной площадке стал актер Алексей Чадов. Для Бородиной это будет первый опыт в кино.

«Про постельные сцены он (Николай Сердюков. — Прим. ред.) спросил, как и любой нормальный муж, потому что я не профессиональная актриса. В любом случае, я ему сказала: „Коля, не переживай за эту историю“. Здесь у нас все очень четко», — сказала она.

Бородина также отметила, что супруг никогда не препятствует ее творческому развитию и поддерживает любые начинания. Кроме того, Ксения подчеркнула, что Николай не вмешивался в съемочный процесс.

Впрочем, Бородина и сама выступила против участия в работах, в которых присутствует откровенный контент. Говоря о съемках в постельных сценах, артистка четко обозначила свои границы.

«Если были бы постельные сцены, я бы вынуждена была отказаться. <…> Мне чисто физиологически было бы тяжело», — добавила звезда.

Ранее Бородина рассказала о скором крещении ее дочери Теоны, которая просила маму об этом пять лет.

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