Атлет из Петербурга смог передвинуть футбольное поле

Фото, видео: ФК «Зенит»; 5-tv.ru

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Весит такая конструкция восемь тысяч тонн.

Супергерой из Санкт-Петербурга — атлет Денис Вовк — сделал, казалось, невозможное. Спортсмен в одиночку смог сдвинуть футбольное поле на домашнем стадионе «Зенита».

Весит такая конструкция — восемь тысяч тонн. Меньше чем за полторы минуты Вовк передвинул поле на четыре метра. Один человек заменил шесть тяговых механизмов, всего их — 32. И это при том, что собственный вес спортсмена довольно скромный — 90 килограммов.

Рекорд зафиксировал Международный союз силового экстрима.

Как признался сам атлет, футбольное поле стало не только самым грандиозным, но и самым сложным достижением. Ранее россиянин буксировал самолет, а также двигал 650-тонный «Сапсан», за что, кстати, попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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