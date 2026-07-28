Правила восхождения на Эльбрус могут ужесточить

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Подгайко; 5-tv.ru

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Накануне здесь в сильную пургу попала группа из семи боснийцев. Подъем они совершали без гида. В живых остались только двое.

На Эльбрусе собираются ужесточить правила восхождения. Череда трагедий, которая только за последние дни унесла жизни шести человек, требует принятия экстренных решений. Накануне наши спасатели завершили масштабную операцию по спуску тел погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Это были не просто туристы, а хорошо подготовленные профессионалы, которые сами занимались спасением в горах. О том, как можно избежать подобных происшествий в будущем, расскажет корреспондент «Известий» Даниял Исаев.

На Эльбрусе спасатели работали практически вслепую, в условиях почти нулевой видимости. Им удалось спустить с горы тела погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины и России.

«Это поляна Азау, здесь начинается путь на Эльбрус. Отсюда и стартовала группа из семи альпинистов из Боснии и Герцеговины. Они смогли подняться на гору, но спустились только двое», — рассказывает корреспондент.

Что произошло на высоте 5100 метров, теперь рассказывает один из выживших. Харис Адилович самостоятельно спустился с горы за помощью. Остальные участники группы остались наверху…

«Трое членов команды сказали мне, что, поскольку я находился в лучшем физическом состоянии и был самым быстрым, именно я должен идти за помощью…. Я встретил вторую связку. В ней одному из участников тоже стало плохо, как и человеку из первой связки», — вспоминает альпинист.

Это была далеко не случайная группа туристов. Среди альпинистов — сотрудники горноспасательной службы Зеницы. Сам Харис руководит волонтерской ассоциацией, которая занимается развитием альпинизма и спортивного туризма в Боснии и Герцеговине. Но опыт и подготовка не гарантировали безопасность.

«Это были действительно очень хорошие, очень ценные члены нашей команды, которые поднялись на Эльбрус и, к сожалению, погибли там», — говорит глава горноспасательной службы Зеницы Кенан Хрустанович.

Если опыт и подготовка не гарантируют безопасность, что тогда может ее гарантировать? Специалисты считают: на сложных маршрутах без профессионального гида рисковать не стоит.

«Гид нужен опытным, неопытным альпинистам. Мы даже в других странах, когда ездим в какие-то другие горы, у нас всегда есть местный гид, потому что он больше знает погодные условия, больше знает обстановку на горе», — подчеркивает горный гид, инструктор по горным лыжам и альпинизму Александр Дорожуков.

Гид может остановить восхождение из-за непогоды, лавинной опасности или плохого самочувствия туриста. Но на практике приходится спорить и с самими клиентами. Некоторые требуют продолжать подъем даже тогда, когда гора уже явно говорит «нет».

«У меня было много случаев, когда я спасал клиентов… Но я их спасал не в тяжелейшей ситуации, а я их спасал заранее, объясняя человеку, что не получится взойти по причине того, что или плохая погода, или он болен, или плохое состояние склона, лавиноопасно, допустим, куда нам лезть?! А знаете, что говорит клиент? Давай попробуем», — говорит Александр Абрамов, мастер спорта по альпинизму.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предлагают дать гиду право отменить восхождение, если он считает маршрут опасным. При этом клиент не сможет потребовать вернуть деньги за сорванный подъем.

«Вот если он вас ведет на Эльбрус, и считает, что риск уже велик, он должен иметь юридическую возможность отказаться и ничего не возвращать вам и всем остальным туристам. Мы знаем, что в ряде стран Европы гиды имеют такую возможность, и это работает», — отмечает вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Безопасность хотят сделать общей ответственностью. Среди предложений — реестр сертифицированных гидов, обязательная регистрация туристов перед походом и выбор оборудованных маршрутов. Заранее предупредить спасателей о выходе в горы значит дать им шанс быстрее прийти на помощь, если что-то пойдет не так.

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