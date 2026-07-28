Теннисисты из России смогут выступать с флагом и гимном на международных соревнованиях

Теннисисты из России смогут выступать с флагом и гимном

Фото, видео: ФНТР/Алексей Савченко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Запрет снимается с 28 июля.

Сегодня вступило в силу решение, по которому российские спортсмены получают право выступать с национальной символикой на соревнованиях по настольному теннису. И возвращение обещает быть ярким.

Через несколько дней Владимир Сидоренко представит нашу страну в Японии на одном из самых престижных турниров. В список участников попадают только 32 сильнейших спортсмена мира, ставших лучшими по итогам сезона.

Сидоренко стал первым россиянином вошедшим в двадцатку лучших теннисистов планеты.

Ранее, 7 июля, Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил в правах Олимпийский комитет РФ (ОКР) и порекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских атлетов. Одни организации пошли на встречу, другие — нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.