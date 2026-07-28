Полчища саранчи атакуют юг России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Насекомые уничтожают урожай в Дагестане, Калмыкии и ДНР.

Полчища прожорливых насекомых захватили южные регионы России. Речь идет о саранче, которая уничтожает урожай.

Вредитель обосновался в Дагестане и ДНР. Но больше всего насекомых — в Калмыкии.

Кадры, которыми делятся очевидцы, похожи на отрывки из фильмов ужасов. Местами за тучами саранчи даже не видно неба. Непростая ситуация на дорогах. Машинами приходится пробиваться через плотную живую завесу, которой словно нет конца.

Эти насекомые съедают все, что могут — посевы зерновых, бобовых, любую другую растительность.

Режим повышенной готовности из-за саранчи ввели в нескольких районах республики. Специалисты обработали более 44 тысяч гектаров полей.

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