Украина может быть причастна к диверсиям на Ближнем Востоке

В Ираке заявили о задержании террористов, связанных с Киевом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Matthias Balk; 5-tv.ru

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В Ираке заявили о задержании террористов, связанных с Киевом.

Украина может быть причастна к террористической деятельности на Ближнем Востоке. Об этом в резонансном интервью сообщил советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности.

Чиновник заявил об успешной операции спецслужб, в ходе которой были задержаны несколько диверсионных групп. По его словам, на допросах участники подтвердили, что действовали в интересах Киева и координировались украинскими структурами.

«Сегодня я впервые раскрою секретные данные. Наша разведка анализирует новое досье об украинском вмешательстве в Ираке. Мы обнаружили группировки, ведущие локальные обстрелы. Это украинские ячейки. Какая связь у Украины с этими событиями? Этот вопрос мы разберем позже», — сообщил Касем Аль-Абуди, советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности.

Речь идет о законспирированных ячейках, которые занимались диверсиями и нападениями на стратегические объекты. Причем атаки, по версии иракской разведки, специально планировались так, чтобы ответственность за них легла на проиранские шиитские формирования — и спровоцировала новый виток напряженности между Багдадом и Тегераном.

Конкретные цели и личности организаторов не раскрываются — на время проведения расследования.

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