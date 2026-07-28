Сотрудники ТЦК открыли огонь по людям в Днепропетровске
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Аналоги военкоматов используют и как инструмент давления на журналистов, расследующих коррупцию киевских властей.
В Днепропетровске военком открыл огонь и ранил женщину, которая пыталась защитить незаконно мобилизованного мужчину.
Другой участнице конфликта автомобилем ТЦК переехали ногу.
Кроме того, ТЦК на Украине используются еще и как инструмент давления на независимые СМИ. Накануне в Киеве задержали журналиста Евгения Шульгата. Он известен тем, что расследовал факты коррупции среди высших чиновников.
Недавно Шульгат опубликовал статью о доходах бывшего главы департамента кибербезопасности СБУ. Известно, что такси в котором ехал Шульгат, остановили силовики, сославшись на нарушение правил воинского учета.
Позже журналиста отпустили. Но вручили повестку на прохождение врачебной комиссии.
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