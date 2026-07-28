Средства ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ на подлете к Москве

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Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Средства ПВО ВС РФ уничтожили 12 беспилотников ВСУ, направлявшихся к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Двенадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — уточнил градоначальник.

С начала специальной военной операции, о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Для ударов боевики используют как беспилотники, так и ракеты.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО России сбили 182 украинских беспилотника за день. По данным Минобороны, БПЛА были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями и Удмуртией. Кроме того, дроны перехватили над Московской областью, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.