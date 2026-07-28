Более 130 человек отравились дымом из-за пожара в метро Барселоны

Фото: www.globallookpress.com/Marc Asensio Clupes/Keystone Press Agenc

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Некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация.

В результате вспыхнувшего в барселонском метрополитене пожара пострадали свыше 130 человек. Об этом сообщило местное агентство Ara.

В издании заявили, что причиной возникновения огня могло стать обрушения части облицовки тоннеля.

Заметивший пламя машинист остановил движение поезда и обратился к экстренным службам. Проникший в вагоны дым оказался таким густым, что пассажиры стали выбираться самостоятельно.

Позже в пожарной службе Барселоны заявили об отравлении 136 человек. При этом 39 гражданам потребовалась госпитализация — у них диагностировали легкие травмы, а также ранения средней тяжести.

В службе заявили, что возгорание в метрополитене ликвидировано. Однако инцидент привел к остановке движения поездов, которое должно возобновиться в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru писал о крупном пожаре в автосалоне и мастерской компании Ford в Варшаве. Огонь полностью уничтожил все находившиеся внутри помещений автомобили, а также десятки припаркованных рядом со зданием машин.

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