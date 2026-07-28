ФСБ задержала жителя ДНР по подозрению в экстремизме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники ФСБ задержали жителя города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР), подозреваемого в призывах к экстремизму. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по ДНР.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Ясиноватой, публично призывающего к осуществлению экстремистской деятельности», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что задержанный систематически размещал комментарии в мессенджере Telegram, содержащие призывы к насилию в отношении людей определенной национальности.

В УФСБ подчеркнули, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Ранее 5-tv.ru писал о задержании в Хабаровске местного жителя по подозрению в госизмене. Мужчина, действуя в интересах зарубежных спецслужб, передавал через почтовые сервисы и мессенджеры данные, которые угрожали безопасности России.

До этого в Луганской Народной Республике поймали трех человек, которые осуществляли преступную деятельность на территории России в пользу украинских спецслужб.

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