Названа причина смерти главного тренера приморского «Динамо» Сандлера
Тренер Сандлер погиб, врезавшись на гидроцикле в дамбу или камни
Фото: Федерация баскетбола Нижегородской области
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Он погиб в результате несчастного случая.
Президент и главный тренер приморского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуард Сандлер погиб, врезавшись на гидроцикле в дамбу или камни. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
По данным агентства, трагедия произошла в ночь на 28 июля во Владивостоке. Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что Сандлер находился за рулем гидроцикла, который столкнулся с неким препятствием. От полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия медиков.
О смерти Сандлера также сообщили в приморском баскетбольном клубе «Динамо». В команде назвали произошедшее невосполнимой утратой для спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола.
За годы работы Сандлер возглавлял «Спартак-Приморье», «Сахалин» и «Восток-65», а затем стал президентом и главным тренером приморского «Динамо». Под его руководством команда завоевала чемпионский титул Суперлиги, сам он считался одним из самых известных баскетбольных функционеров Дальнего Востока.
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