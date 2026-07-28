Россиянам напомнили об автоматическом перерасчете пенсий с августа
СФР: в России с 1 августа произойдет корректировка накопительных пенсий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Процесс существенно превысит показатели прошлого года.
Размеры накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты изменятся в России с 1 августа 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.
«Социальный фонд в беззаявительном порядке проведет с 1 августа корректировку размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты», — говорится в сообщении.
В СФР отметили, что масштаб корректировки выплат значительно превысит прошлогодние показатели. Так, размер накопительной пенсии с августа вырастет на 17,3%, а срочной пенсионной выплаты — на 19,32%.
Председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков заявил, что на заметное увеличение выплат повлияло успешное инвестирование пенсионных накоплений. По его словам, перерасчет затронет более 133 тысяч получателей накопительной пенсии и около 34 тысяч россиян, которым назначена срочная пенсионная выплата.
Ранее 5-tv.ru сообщал об утверждении в России ежегодного графика индексации соцвыплат. Процесс будет осуществляться в несколько этапов и распространится на разные категории граждан.
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