Россиянам напомнили об автоматическом перерасчете пенсий с августа

СФР: в России с 1 августа произойдет корректировка накопительных пенсий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Процесс существенно превысит показатели прошлого года.

Размеры накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты изменятся в России с 1 августа 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда РФ.

«Социальный фонд в беззаявительном порядке проведет с 1 августа корректировку размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты», — говорится в сообщении.

В СФР отметили, что масштаб корректировки выплат значительно превысит прошлогодние показатели. Так, размер накопительной пенсии с августа вырастет на 17,3%, а срочной пенсионной выплаты — на 19,32%.

Председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков заявил, что на заметное увеличение выплат повлияло успешное инвестирование пенсионных накоплений. По его словам, перерасчет затронет более 133 тысяч получателей накопительной пенсии и около 34 тысяч россиян, которым назначена срочная пенсионная выплата.

Ранее 5-tv.ru сообщал об утверждении в России ежегодного графика индексации соцвыплат. Процесс будет осуществляться в несколько этапов и распространится на разные категории граждан.

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