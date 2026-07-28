Умер главный тренер приморского баскетбольного клуба «Динамо» Эдуард Сандлер

Фото: Баскетбольный клуб «Динамо»

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Российский баскетбол понес тяжелую утрату после известия о смерти одного из самых известных спортивных руководителей Дальнего Востока.

Президент приморского баскетбольного клуба «Динамо» и главный тренер команды Эдуард Сандлер скончался в возрасте 44 лет. О его смерти сообщили в пресс-службе клуба, отметив, что уход специалиста стал невосполнимой потерей для спортивного сообщества Приморья и всего российского баскетбола.

В клубе подчеркнули, что Эдуард Сандлер посвятил жизнь развитию спорта, подготовке игроков и созданию эффективной системы работы.

«Это невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола. Для всех, кто знал Эдуарда Михайловича, он навсегда останется человеком, искренне любившим баскетбол и Приморский край», — говорится в сообщении Приморского баскетбольного клуба «Динамо».

За годы тренерской карьеры Сандлер работал с несколькими дальневосточными командами. Он возглавлял «Спартак-Приморье», «Сахалин» и «Восток-65», а также руководил приморским «Динамо», с которым добился значимых спортивных результатов.

Эдуарду Сандлеру было 44 года.

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