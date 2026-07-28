Шоу-бизнес 5 301
«Чин-чин?» — звезды на красной дорожке фильма «За любовь»
Самое светлое чувство на свете разорило «Мосфильм» на много бутылок просекко.
Кажется, премьера фильма «За любовь» едва не превратилась в коллективный тост.
Ну, а как иначе? Само название картины, дебют Бородиной в кино, беременная Лиза Моряк с похудевшим Сариком Андреасяном — все как будто подталкивало к одному звенящему «чин-чин». Одним словом — настроение играло похлеще вина!
Роза Сябитова, видимо, послана была в эту пьянящую кинокартину, чтобы заземлить всех балагуров на рауте.
«За любовь не пьют! За нее борются и прощают!» — говорила сваха.
И ведь не поспоришь. Любовь — не повод для тоста, а ежедневная работа.
Почему Марк Бартон вызвал обсуждения в обществе, что сделал с Алексеем Чадовым второй брак, почему Лиза Моряк рискует родить в кинотеатре и спросила ли Ксения Бородина разрешения у мужа на откровенные сцены в кино, — смотрите подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Хочется сказать, какие сочные и аппетитные женщины! Дуэт Ксении Бородиной и Лизы Моряк — просто, как персик и дыня наивысшей степени спелости! А вот Сарик Андреасян, есть подозрения, что только работает и по ночам бегает за гастрономическими хотелками жены! Ну а чего же он такой исхудавший?
1/6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
У Бородиной и ее семьи сегодня праздник! Ксения Кимовна стала актрисой полного метра! Ее любовь Николай, кстати, ей все разрешает, кроме одного — постельные сцены! Говорит, ладно уж — игровой талант пусть не пропадает, а тело только мое!
2/6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
А на что вы согласитесь, чтобы найти свою любовь? Мы вот поняли, что главной звездочкой вечера может быть совсем не тот, кто в центре! Великая сваха Роза Сябитова вроде сыграла саму себя, а зрители уже нашли в ее роли любовь!
3/6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
И пока режиссер Сарик Андреасян ждет наследника от любимой жены, давайте обсудим тот факт, что она ведет активную светскую жизнь! Разве так можно, когда на сносях… А вот Лиза Моряк считает, что это вполне вариант, но с одним условием — не давать интервью!
4/6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Алексей Чадов резко и принудительно расцветает под чарами Лейсан! А то! Рядом с мастером йоги по-другому и не бывает. В прошлом она проводила медитации, а сейчас успешно прокачивает духовное состояние только одного любимого парня, а еще режиссера, актера, отца и супруга. У Чадова полно воплощений!
5/6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Против него уже весь мир, а он против мира! Психолог Марк Бартон стал настоящий поводом для скандала. Ведь немодно нынче изливать душу психологам. Люди переключились на то, чтобы их обсуждать… И, вот, куда делись все эти многолетние проработки…
6/6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев