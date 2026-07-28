Самое светлое чувство на свете разорило «Мосфильм» на много бутылок просекко.

Кажется, премьера фильма «За любовь» едва не превратилась в коллективный тост.

Ну, а как иначе? Само название картины, дебют Бородиной в кино, беременная Лиза Моряк с похудевшим Сариком Андреасяном — все как будто подталкивало к одному звенящему «чин-чин». Одним словом — настроение играло похлеще вина!

Роза Сябитова, видимо, послана была в эту пьянящую кинокартину, чтобы заземлить всех балагуров на рауте.

«За любовь не пьют! За нее борются и прощают!» — говорила сваха.

И ведь не поспоришь. Любовь — не повод для тоста, а ежедневная работа.

Почему Марк Бартон вызвал обсуждения в обществе, что сделал с Алексеем Чадовым второй брак, почему Лиза Моряк рискует родить в кинотеатре и спросила ли Ксения Бородина разрешения у мужа на откровенные сцены в кино, — смотрите подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.