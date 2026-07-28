Лукашенко призвал Россию развивать биотехнологии вместе с Белоруссией

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Сотрудничество двух стран в этой области может принести очень хорошие результаты.

Россия и Белоруссия должны совместно развивать биотехнологическую сферу. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с полпредом президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорем Щеголевым, пишет БелТА.

Щеголев во время экскурсии по Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) высоко оценил ее производство и кадры. Он отметил, что работа предприятия гарантирует производственную безопасность Союзного государства и открывает большие возможности для сотрудничества.

«Хорошо, что вы побывали в БНБК. Я хотел вас просить, чтобы мы объединили усилия, потому что в вашем округе немало сделано в этом направлении… Пространство единое у нас с вами. И все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе, и в Белоруссии, должно работать в едином ключе», — сказал Лукашенко.

Глава государства сообщил, что из сотрудничества России и Белоруссии в биотехнологической сфере может получиться «что-то толковое». Кроме того, Лукашенко указал на важность развития технологий глубокой переработки зерна. Он подчеркнул, что Белоруссии следует сотрудничать с Россией в этом направлении, опираясь на уже имеющийся опыт.

Ранее Лукашенко одобрил проект протокола с Россией о равных правах граждан двух стран на свободу передвижения и проживание в Союзном государстве. Это позволит упростить процедуры оформления пребывания.

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