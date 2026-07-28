Лето снова откладывается: новая волна похолодания накроет Москву

Синоптик Голубев: в Москве на этой неделе ожидается похолодание

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Погода испортится. Затяжные осадки ожидаются в середине недели в Москве.

Московский регион столкнется с резким понижением температуры уже в середине недели. Об этом РИА Новости рассказал руководитель краткосрочных прогнозов Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

Синоптик отметил, что среда окажется самым холодным днем на этой неделе — столбики термометров опустятся до плюс 18-20 градусов. Он также подчеркнул, что жителей и гостей Москвы ждут обильные дожди.

«Вторник будет с температурой плюс 25-27 градусов, среда — плюс 18-20 градусов и четверг — плюс 20-22 весь в дождях», — уточнил специалист.

С аналогичной погодой столкнется и часть Московской области. По словам эксперта, самым дождливым днем будет четверг.

При этом Голубев заверил, что к выходным неблагоприятные погодные условия отступят от Москвы и Подмосковья.

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