Два человека погибли в результате столкновения иномарки и грузовика в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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К сожалению, не обошлось без жертв.

Смертельное ДТП со взрывом произошло возле села Воронова в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы, жертвами стали два человека. О жутком происшествии сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«В районе села Вороново водитель автомобиля БМВ выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовым автомобилем, с последующим возгоранием транспортных средств. В результате ДТП два человека в легковом автомобиле погибли», — говорится в сообщении.

Кадры с места страшной аварии оказались в распоряжении 5-tv.ru. На них видно, как прибывшие сотрудники Госавтоинспекции, сотрудники МЧС, а также оперативные службы изучают все обстоятельства случившегося.

На видео также показана работа спасателей, которые занимаются ликвидацией последствий ДТП. С помощью спецтехники они очистили дорогу и увезли иномарку, которая после автоаварии превратилась в груду металла. Кроме того, они извлекли из машины два обгоревших тела.

По словам очевидца Александра Масленникова, в инциденте также оказался и мотоцикл, который двигался в сторону Калуги. Он добавил, что иномарка выехала на встречную полосу, чтобы обогнать мотоциклиста.

«Фура шла в сторону Москвы, а мотоциклист ехал в сторону Калуги. Его обогнало БМВ, вылетело на встречную полосу, где столкнулась с фурой. Мотоциклист спрыгнул с мотоцикла и на своих ногах добрался до обочины», — сказал свидетель.

Масленников также добавил, что вспыхнувший после столкновения автомобилей пожар был очень сильным. Из-за этого ему даже показалось, что загорелся бензовоз.

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