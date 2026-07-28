Подросток утонул в озере в Санкт-Петербурге после прыжка с сапборда

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тело мальчика спасатели обнаружили в 15 метрах от берега.

Юноша погиб во время катания на сапборде по Гореловскому озеру в Санкт-Петербурге. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщило главное управление МЧС России по городу.

В ведомстве заявили, что очевидцы, находившиеся в момент трагедии возле водоема, рассказали, что 16-летний мальчик катался на сапборде, а затем спрыгнул с него в озеро. Однако после этого подросток не всплыл на поверхность.

В министерстве подчеркнули, что к месту происшествия прибыли представители поисково-спасательной службы, которые после обследования акватории обнаружили тело утонувшего юноши в 15 метрах от берега и на глубине 1,5 метров.

«Эта трагедия — очередное напоминание о коварстве воды, смертельной опасности пренебрежения элементарными правилами безопасности и хрупкости человеческой жизни», — предупредили в ГУ МЧС.

Ранее 5-tv.ru писал о трагедии в Марксовском районе Саратовской области — девятилетний мальчик утонул во время купания в Волге. Вместе с ним также погиб его отец, который бросился спасать своего ребенка.

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