ВСУ атаковали мирных жителей во время эвакуации из Константиновки

Фото, видео: пресс-центр группировки "Южная"; 5-tv.ru

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Есть пострадавшие.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по группе мирных жителей во время их эвакуации из Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-центре группировки «Южная».

Известно, что киевские боевики атаковали с помощью FPV-дрона гражданских в момент проведения гуманитарной операции по выводу пяти взрослых и двоих подростков.

«В то время как российские военнослужащие <…> проводили гуманитарную операцию по выводу мирных жителей из Константиновки в ДНР, украинские боевики нанесли удар по собственным гражданам», — говорится в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что ВСУ целились не по позициям российских военных, а именно по мирным жителям, которых киевский режим годами называл «своими».

В результате два человека получили ранения. Бойцы Вооруженных сил РФ оказали раненым первую медицинскую помощь и вывели граждан из опасной зоны.

Ранее 5-tv.ru писал о гибели пяти мирных жителей в результате атаки вражеских беспилотников на Ростов-на-Дону.

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