«Молния» сразила дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео работы БПЛА «Молния-ПВО» в небе над Красным Лиманом

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российские БПЛА уничтожили ударные и разведывательные беспилотники неприятеля.

Расчет российского беспилотника «Молния-ПВО» уничтожил ударные и разведывательные дроны ВСУ над населенным пунктом Красный Лиман. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Молния-ПВО» давно доказала свою высокую эффективность, мобильность и надежность в борьбе с низколетящими целями. В том числе благодаря работе расчета штурмовые подразделения ВС РФ успешно выбивают противника из «опорников» и населенных пунктов на краснолиманском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.