Память погибших детей на Донбассе почтили акцией в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В мероприятии приняли участие ветераны СВО, молодые активисты и общественные деятели.

В Москве состоялась акция «Журавль памяти», посвященная погибшим и пострадавшим от рук боевиков киевского режима детям Донбасса. Об этом сообщило 5-tv.ru, опубликовав кадры с места событий.

Памятное мероприятие, которое прошло в Отрадном, объединило политиков, общественных деятелей, активистов, представителей Донецкой Народной Республики, участников и ветеранов СВО, а также неравнодушных граждан.

Участники акции возложили цветы к монументу «Журавли», установленного в сентябре 2018 года, и выложили из около тысячи свечей изображение журавля, ставшего символом Дня памяти детей, ставших жертвами агрессии, который ежегодно отмечается 27 июля.

«Когда мы говорим о Дне памяти детей — жертв война на Донбассе, мы в первую очередь вспоминаем то, что олицетворяют эти свечи, эти журавли, которые улетают в небо — души детей, которые улетели, но навсегда остались с нами», — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева напомнила о важности проведения акции. Она подчеркнула, что мероприятие призвано не только чтить память погибших детей, но и заявить миру о необходимости призвать к ответственности тех, кто творит бесчинства по отношению к детям.

Ранее 5-tv.ru сообщал об акции «Ангелы Донбасса» в Донецке. Участники мероприятия почтили погибших во время войны в Донбассе детях запуском 300 белых воздушных шаров и минутой молчания.

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