Артиллеристы помогают штурмовикам продвигаться вперед. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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ВСУ оборудовали опорный пункт на окраине поселения, но закрепиться на этой точке боевикам не удалось.

Российские артиллеристы прикрыли огнем наступающих в зоне спецоперации штурмовых подразделений, уничтожив опорный пункт ВСУ, оборудованный на окраине поселения, а также пункт управления беспилотниками неприятеля. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Все цели были уничтожены и штурмовые отряды смогли беспрепятственно продвинуться дальше.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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