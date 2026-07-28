Канатоходцы устроили перфоманс в центре Петербурга

Фото, видео: 5-tv.ru

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Два трюкача прошли по натянутому тросу над водой на набережной Крюкова.

Два друга-канатоходца на пару дней превратили в цирк одну из старейших водных магистралей Санкт-Петербурга. Специальную стропу натянули между набережными Крюкова канала.

Подготовка эквилибристов была не на высоком уровне. Движение по воде, конечно, никто не останавливал, поэтому были несколько моментов, когда они могли упасть прямо на головы пассажиров катеров.

Такую самодеятельность в принципе можно расценить как мелкое хулиганство. То есть история вполне может закончиться 15 сутками ареста.

Ранее, так же в Северной столице, босой мужчина устроил перформанс в Эрмитаже, потому что у него… «болела душа». О его задержании сообщал 5-tv.ru.

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