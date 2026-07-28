Жители Урала жалуются на проблемы с питьевой водой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Очистные станции забились из-за паводков — власти пытаются разрешить ситуацию.

На Урале стала дефицитом чистая вода. Из-за масштабных паводков жители Екатеринбурга и Тюмени жалуются на то, что из крана течет мутно-желтая жижа с таким запахом, что они боятся даже принимать душ. В супермаркетах быстро разбирают бутилированную воду. А власти при этом уверяют, что никакой угрозы нет. Но почему-то именно сейчас начали массово прививать людей от гепатита А, который как раз и развивается в грязной воде. Насколько критична ситуация, выяснила корреспондент «Известий» Нина Катаева.

Большая вода в Тюмень пришла за пару часов, а вот отступает уже несколько недель. Улицы превратились в натуральное болото.

Банные процедуры теперь только для самых смелых. Погружаться с головой в желтую зловонную жижу, которая бежит из кранов, рискуют не все.

«Запах болотный, какой-то гнилой, нечистот, канализации. Пользоваться ей, конечно, невозможно», — говорит местная жительница Алена Пыж.

Бутилированная вода стала дефицитным товаром. Разлетается с прилавков мгновенно.

Именно июльский паводок спровоцировал такие проблемы. Уровень воды в реке Туре преодолел критическую отметку. Грязные потоки хлынули в Метелевский водозабор, так и попали в квартиры. Массовая гибель рыбы добавила воде гнилостный запах и вкус.

«Все отходы, которые складируются на территории водосборного бассейна, в поймах рек, в навозохранилищах — это все в процессе переполнения водой начинает выходить из почвы, из водного объекта и поступать уже непосредственно в гидрографическую сеть», — говорит Михаил Болгов, главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук, профессор кафедры гидрологии географического факультета МГУ.

Однако специалисты Роспотребнадзора и Росводоканала никаких отклонений не обнаружили. Даже разрешили пить воду прямо из-под крана.

«Вода сегодня отвечает всем требованиям СанПиНа. Да, есть остаточный какой-то запах. Он какое-то время будет оставаться. Но воду можно употреблять, ее можно пить», — сообщал Андрей Броцман, операционный директор ГК «Росводоканал».

Таких гурманов в Тюмени пока мало. Более того, некоторые связывают с качеством воды появившийся конъюктивит, высыпания на коже и кишечное расстройство.

«У моего мужа сегодня заметили покраснения с гнойными высыпаниями и у меня точно так же зуд появляется», — отмечает Софья Мосунова, жительница Тюмени

В Свердловской области, пережившей историческое новоднение, паводковую воду сейчас очищают с помощью химии. Люди массово жалуются на ее цвет и запах. В соцсетях — десятки фото и видео с испорченными очистными фильтрами.

Вместо прозрачной струи — мутный поток с рыжеватым оттенком заваренного чая. Фильтры от такого забиваются мгновенно. Использовать такую воду для приготовления пищи, конечно, нельзя. Да и можно ли принимать такую ванну — тоже большой вопрос.

Двухлетний Никита — ребенок с особыми потребностями. Ежедневно малышу с синдромом Маршалла-Смита нужно делать процедуры в абсолютно стерильных условиях, но дома это теперь почти невозможно.

«Мы прям наливаем, а она желтая-желтая, что вчера вечером наливали — желтая вода. Но это исключительно холодная, мы горячей просто не пользуемся, там еще и запах — она вообще вся коричневая», — уточняет Наталья Занина, жительница Екатеринбурга.

Помимо бытовых неудобств, паводок принес угрозу распространения гепатита А. Три тысячи свердловчан экстренно вакцинировали. Предсказать, когда последствия наводнения будут ликвидированы окончательно, сложно. По прогнозам, нужно еще несколько недель, чтобы вода окончательно ушла.

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