Фото, видео: SalamPix/Abaca/Sipa USA/ТАСС; 5-tv.ru

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Тем временем, посла Украины в Индии вызвали на ковер в местный МИД.

Киев все ближе к тому, чтобы получить еще одного противника в виде Ирана. Исламская республика обещает максимально жестко ответить на атаку их торговых судов в Каспийском море. И Зеленский сегодня, конечно, попытался извинится, но вышло отвратительно. По большому счету он сказал Тегерану, что тот сам виноват.

Примерно так же был вынужден оправдываться и посол Украины в Индии, которого накануне вызвали на ковер. Чем могут закончится эти провокации в международных водах, разбирался корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Попытка Киева вовлечь в конфликт максимальное число стран и создать хаос только на первый взгляд кажется безрассудным жестом отчаяния терпящего бедствия режима Зеленского. На самом деле — хорошо продуманная в западных аналитических центрах стратегия прокси войны с Глобальным Югом. 25 июля в Каспийском море иранский сухогруз атаковал украинский беспилотник, один моряк погиб.

Удары по гражданским судам — де-факто объявление войны. Именно так это в Тегеране и воспринимают.

«Киевский режим еще четыре года назад опустил свою страну до уровня инструмента геополитической борьбы между державами», — отметил Эсмаил Багаи, официальный представитель МИД Ирана.

Атакованное торговое судно не перевозило военных грузов. Поэтому последствия этой провокации могут оказаться непредсказуемыми для Украины и для всего региона, предупредил МИД исламской республики. Более того, иранские дипломаты прямо заявили: начальство Зеленского должно контролировать его, следить, чтобы действия украинского режима не затрагивали различные части мира. То есть — прямой намек на влиятельных заказчиков провокации.

А каким будет ответ на нарушение Устава ООН и военное предступление? По некоторым данным, иранские военные уже составляют список целей — и это не только «центры принятия решений» в Киеве, но и критическая инфраструктура, которая так нужна Зеленскому, чтобы пережить предстоящую зиму.

1800 килограммов — максимальный вес боевой части баллистической «Хорремшехр-4» на 1800 километров. Это столько же, сколько до Израиля, то есть — «рабочая дистанция» для Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Иранские ракеты стали значительно точнее, чем в начале конфликта. Они получают разведывательную информацию, а также помощь в восполнении вооружений, прежде всего, со стороны России и, вероятно, Китая. Мы живем в очень жестком мире, где приходится иметь дело с серьезными противниками», — говорит журналист из Австралии Грег Шеридан.

В этих откровениях австралийского журналиста — четкий переход от баллистики к геополитике: западные глобалисты с помощью киевских провокаций настойчиво толкают администрацию Трампа к восприятию двух конфликтов — украинского и ближневосточного — не как отдельных событий, а как неких якобы скоординированных и якобы совместных действий России, Ирана, Китая, КНДР.

«Мы должны быть осторожны. Мы должны сделать все, чтобы ни в коем случае не открывать новый фронт, но мы должны быть честны. Иран и КНДР уже напали на нас. Да, я надеюсь, что они не усилят эти атаки, но мы должны быть готовы ко всему. Просто быть готовыми. И знать, что этим людям нельзя доверять», — говорил Зеленский в интервью.

Во вторник, как ожидется, Трамп в Вашингтоне примет Зеленского. Wall Street Journal узнала: президент США предостережет визави от провокаций, которые идут в ущерб американскому бизнесу. Но к голосу Pеленского, который будет убеждать Вашингтон в якобы нарастании «иранской угрозы», закономерно присоединится голос Нетаньяху. Международная «партия войны» будет настаивать на увеличении масштабов конфликтов, ведь именно с них она получает сверхприбыли — финансовые и политические. Киеву и Тель-Авиву предстоят выборы, война — идеальный инструмент влияния для терпящих бедствие элит.

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