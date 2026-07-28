Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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По ее словам, реальная угроза историческому объекту в Крыму исходит из Киева.

Решение ЮНЕСКО по требованию киевского режима внести Херсонес Таврический в перечень объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, свидетельствует о политизации организации. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы расцениваем этот шаг как свидетельство опасной тенденции к политизации сугубо экспертного органа ООН», — сказала дипломат.

Она напомнила, что Херсонес Таврический внесли в список в 2013 году, но начиная с 2014 года Украина не участвует в управлении объектом и не имеет права судить о его состоянии. Однако центр всемирного наследия ЮНЕСКО с 2014 года не принимает документы от руководства музея «Херсонес Таврический», хотя Россия готова организовать визит членов организации для оценки обстановки.

«Мол, защищать хотят, но при этом документация, факты, информация воспринимаются не от самого объекта, а от тех, кто сами знаете как относится к своему собственному наследию», — заявила официальный представитель МИД.

Кроме того, она подчеркнула, что источником настоящей угрозы для объекта является как раз киевский режим, который своими атаками подвергает опасности памятники Крыма.

На 48-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая прошла 23 июля в южнокорейском Пусане, Херсонес Таврический был включен в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.

Ранее Захарова заявила, что власти Украины используют Киево-Печерскую лавру в своих политических целях.

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