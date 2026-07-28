Погибшие на Эльбрусе супруги-альпинисты из Боснии путешествовали с кошкой

Фото: www.globallookpress.com/Konstantin Mikhailov

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Судьба животного после трагедии пока остается неизвестной.

Погибшие при восхождении на Эльбрус альпинисты из Боснии и Герцеговины отправились в горы вместе со своей кошкой по кличке Мацика. Об этом стало известно из их публикаций в соцсетях.

За два дня до трагедии супруги Алма и Денис Окановичи выложили фотографии с подготовки к восхождению. На снимках, сделанных на высоте около 4500 метров, рядом с ними была Мацика. В подписи к фото они указали, что впереди их ждет самое сложное испытание.

«Держите кулачки — впереди нас ждет самое большое испытание... Мацика направляется к высочайшей вершине Европы», — сказано в подписи к снимкам.

Мацика не впервые ходила с хозяевами в горы. Она часто сопровождала супругов в походах. Все участники группы состояли в одном альпинистском клубе, имели опыт восхождений и несколько месяцев готовились к поездке. На Эльбрус они решили подняться самостоятельно, без гида.

Что произошло с кошкой после трагедии, пока неизвестно.

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