Умер революционер в области анатомии Гюнтер фон Хагенс

Фото: www.globallookpress.com/Ray Tang/ZUMAPRESS.com

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Созданная им технология пластинации стала прорывом в науке.

Анатом и создатель революционного метода пластинации Гюнтер фон Хагенс умер на 82-м году жизни. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его родных.

В издании заявили, что ученого не стало 24 июля, однако об этом стало известно лишь спустя некоторое время. На протяжении долгих лет исследователь страдал болезнью Паркинсона. За сутки до смерти его доставили в клинику Гейдельберга из-за кровоизлияния в мозг.

Фон Хагенс родился 10 января в 1945 году и вошел в историю как основатель метода пластинации, которая кардинально изменила подход к преподаванию анатомии. Благодаря созданному им в 1977 году технологии стало возможным сохранять биологические препараты практически вечно.

Широкую известность ученому принесли передвижные выставки «Миры тела» с пластинированными человеческими органами и телами, которые посетили более 58 миллионов человек.

По словам его жены Ангелины Уолли, исследователь стремился помочь людям лучше понимать собственное тело. Фон Хагенс еще при жизни заявлял о желании после смерти подвергнуться пластинации. Вероятно, его тело представят в музее «Пластинариум» в Губене.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти американского кинорежиссера и сценариста Чака Рассела, известного по фильмам «Маска», «Царь скорпионов» и «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.