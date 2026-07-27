Силы ПВО России сбили 182 украинских беспилотника за день

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Минобороны РФ уточнило регионы перехвата и уничтожения дронов.

Силы противовоздушной обороны России 27 июля сбили 182 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течение дня с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 182 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в Telegram-канале ведомства.

По данным Минобороны, БПЛА были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями и Удмуртией. Кроме того, дроны перехватили над Московской областью, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в тот же день ведомство сообщало, что российские системы ПВО за ночь сбили 276 украинских дронов над территорией России, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Нижегородскую, Орловскую, Пензенскую и Ростовскую области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за неделю в сторону Московского региона Вооруженные силы Украины выпустили 1401 беспилотник. Об этом проинформировал мэр столицы Сергей Собянин.

По его данным, в период с 18 по 25 июля силы ПВО нейтрализовали 143 дрона на подлете к Москве. С начала специальной военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ — для ударов используются беспилотники и ракеты, под обстрелы попадают приграничные территории и населенные пункты.

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