Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы восьмого созыва

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Президент обсудил работу парламента с лидерами партий, подробности не раскрываются.

Президент России Владимир Путин 27 июля встретился в Кремле с руководителями фракций политических партий в Государственной думе восьмого созыва.

Во встрече приняли участие Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Алексей Нечаев («Новые люди»). Ранее глава государства провел отдельные встречи с каждым из руководителей фракций.

Подробности обсуждений не раскрываются. Ранее того же дня Путин отметил, что депутаты Госдумы полностью оправдали высокий статус народных представителей, действуя профессионально и уверенно в сложных ситуациях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на встрече с депутатами после заключительного заседания Госдумы VIII созыва заявил, что парламентарии оправдали высокий статус народных представителей, проявив преданность Родине, компетентность и твердость.

Глава государства отметил, что за время работы созыва депутаты оперативно принимали законы, необходимые для поддержки военнослужащих, оборонных предприятий, экономики и социальной сферы. Он также подчеркнул, что в сложных условиях парламент работал уверенно и слаженно, а многие решения принимались совместно с Советом Федерации, правительством, администрацией президента и региональными властями.

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