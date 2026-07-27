Песков: трудности объединили Россию и укрепили ее технологический суверенитет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Противостояние России и Запада указало на важность развития собственного потенциала.

Текущий кризис консолидировал российское общество и способствовал созданию возможностей для укрепления технологического и информационного суверенитета страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске.

«Мы сейчас находимся в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет, который скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единой консолидацией», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что россияне, несмотря на политические разногласия, встали на сторону страны. Песков подчеркнул, что умение граждан объединяться в тяжелые времена — уникальная черта общества.

«Это (произошло — Прим. Ред.) в том числе и благодаря вот этим обстоятельствам, которые создали тот самый шторм, который нас сделал сильнее», — сказал пресс-секретарь.

Говоря о технологическом и информационном суверенитете, представитель Кремля заявил, что его невозможно развивать в комфортных условиях. Песков считает, что такой суверенитет формируется только в период кризиса. Он также добавил, что противостояние России и Запада показало необходимость развивать собственный технологический потенциал.

Ранее Песков рассказал о важности создания отечественных платформ в период информационной войны против России.

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