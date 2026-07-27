В Донецке запустили 300 белых шаров в память о погибших детях Донбасса

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Акция «Ангелы Донбасса» проводится ежегодно в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В небо Донецка 27 июля было запущено 300 белых воздушных шаров в рамках памятного мероприятия, посвященного детям — жертвам войны в Донбассе. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и называется «Ангелы Донбасса». Об этом сообщило 5-tv.ru, опубликовав кадры с места проведения акции.

Участники, жители Донецкой Народной Республики, не только запускали шары, но и зажигали свечи, соблюдали минуту молчания и выступали с тематическими номерами. Министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский отметил, что шары символизируют души погибших детей, память о которых будет сохранена. Он напомнил о ребятах, погибших в результате обстрелов и террористических актов, в том числе в Горловке, Октябрьском и Зугрэсе, а также о девочке Кате, убитой по пути из балетной школы.

Заместитель директора Центра развития молодежных инициатив ДНР Дарья Тиевская подчеркнула, что акция стала традицией и собирает участников ежегодно, независимо от обстоятельств. По словам одного из участников специальной военной операции Андрей, важно помнить о погибших и прилагать усилия, чтобы трагедии не повторялись.

В Русских домах по всему миру также прошли памятные акции, целью которых стало недопущение замалчивания преступлений киевского режима. Мероприятия прошли в Киргизии, Афганистане, Южной Осетии, Аргентине, Палестине, Индии, Италии, Абхазии, Индонезии, на Кипре и в других странах.

История трагической даты началась 27 июля 2014 года, когда в результате обстрела Горловки со стороны украинских боевиков погибли 22 человека, включая детей.

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