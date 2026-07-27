Песков заявил о способности России развиваться несмотря на санкции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В Кремле отметили, что страна приспособилась к ограничениям и сохраняет темпы роста.

Россия смогла приспособиться к санкциям и продолжает развиваться в условиях давления. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Николая Иванова.

«Мы адаптировались к санкциям. Мы знаем, как жить под давлением санкций. Более того, мы знаем, как развиваться под давлением санкций. <…> Сейчас не время быстрых скачков развития. Но все равно, пусть скромные, но темпы развития нам удается сохранить», — высказался представитель Кремля.

Песков также заявил, что у западных стран осталось не так много возможностей для введения новых ограничений. По его словам, часть ограничительных мер уже отражается на экономике и социальной сфере европейских стран.

Евросоюз 23 июля утвердил новый пакет санкций против России. Ограничения коснулись 48 физических лиц, 170 организаций, а также 94 российских банков и финансовых структур. Кроме того, ЕС ввел новые правила в отношении криптоплатформ, которые, по мнению европейских властей, могут использоваться для обхода санкций.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые ограничения Евросоюза не изменят политику Москвы. Однако они могут привести к дополнительным последствиям для мировой энергетики.

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