Песков заявил о попытках Запада разделить Россию после распада СССР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В Кремле рассказали о сложной ситуации в стране в 1990-е годы.

После распада Советского Союза Россия могла столкнуться с угрозой исчезновения как единого государства. Об этом на форуме «Территория смыслов» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в 1990-е годы страна переживала тяжелый период, а ее будущее оставалось неопределенным. Он отметил, что, по его мнению, некоторые западные государства хотели, чтобы Россия разделилась на несколько небольших территорий.

«Когда обрушился Советский Союз, Россию еще трясло, было непонятно, еще не было (президента РФ Владимира. — Прим. Ред.) Путина. И было непонятно, Россия устоит или нет. На Западе очень многие хотели, чтобы осталось Московское княжество, княжество в Свердловске, в Екатеринбурге и так далее — мелкие страны, которые можно потом съесть без отрыжки», — высказался представитель Кремля.

Песков заявил, что в тот период у России не было достаточных возможностей для защиты своей позиции на международной арене. По его словам, стране было сложно доносить до других государств информацию о происходящих процессах.

Представитель Кремля добавил, что внешние силы, как он считает, рассчитывали на дальнейшее ослабление России до появления сильной власти, которая смогла бы сохранить единство государства.

Ранее Песков отмечал высокий уровень компетентности Путина в различных областях. Представитель Кремля подчеркнул, что президент способен вести профессиональные обсуждения со специалистами и быстро разбираться в сложных вопросах.

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