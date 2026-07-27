Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Представитель Кремля отметил способность президента вести дискуссии со специалистами и быстро овладевать сложными темами.

Президент России Владимир Путин способен вести компетентные споры со специалистами в любой области, поскольку овладевает каждой темой в полном объеме. Об этом 27 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске.

Песков подчеркнул, что умение президента быстро изучать материал и вести профессиональные дискуссии вызывает у него восхищение.

Он добавил, что харизма политика должна сочетаться с компетентностью, а в условиях развития искусственного интеллекта важно уметь учиться, понимать, где искать знания и как формулировать запросы. Песков отметил, что Путину приходится погружаться в сложнейшие темы — от топливно-энергетического комплекса до сельского хозяйства и международных отношений — и он всегда демонстрирует высокий уровень владения материалом.

Ранее глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что Путин «на голову выше» европейского политического класса и что многие люди хотели бы иметь руководство, которое заботилось бы об интересах страны так же, как Путин заботится о России.

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