Захарова заявила о последствиях санкций ЕС для Европы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В МИД России считают, что новые ограничения против Москвы создают проблемы для самих европейских стран.

Санкционная политика Евросоюза против России негативно влияет и на саму Европу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, Брюссель, вводя новые ограничения, постепенно ограничил собственные возможности для изменения политики.

«Рыли, и продолжают они рыть эту яму нам. Уже забыли, что периодически надо посматривать куда-то туда наверх, а так, если бы посматривали, увидели бы, что давным-давно себя закопали, и нет никакой возможности без руки сверху им оттуда выбраться», — сказала представитель МИД России.

Захарова отдельно прокомментировала ограничения в нефтяной сфере. Она заявила, что Евросоюзу пришлось корректировать собственные решения и сохранить действующий уровень ценового ограничения на российскую нефть еще на год, чтобы избежать его автоматического изменения из-за ситуации на рынке.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что новые санкции не изменят позицию России. Однако они могут повлиять на стабильность мировой энергетической системы.

Совет ЕС 23 июля утвердил 21-й пакет санкций против России. В него вошли ограничения против 48 физических лиц, 170 организаций, а также 94 российских банков и финансовых структур. Кроме того, Евросоюз впервые ввел возможность полного запрета услуг, связанных с криптоактивами и зарубежными платформами, которые, по мнению европейских властей, могут использоваться для обхода ограничений.

Ранее депутат Европарламента от Австрийской партии свободы Гаральд Вилимски заявил, что новые санкции не помогают завершить конфликт и могут привести к дальнейшему росту экономических трудностей в Европе. Он призвал европейские власти пересмотреть подход к расширению ограничительных мер.

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