Песков заявил о непрекращающейся информационной войне против России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Представитель Кремля подчеркнул важность собственных платформ и технологий для противодействия фейкам.

Информационная война против России, скорее всего, никогда не закончится, заявил 27 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».

«Информационная война, скорее всего, она никогда не закончится, нужно отдавать себе в этом отчет», — отметил он.

Песков подчеркнул необходимость развития собственных информационных платформ и нелинейных решений для донесения российской точки зрения до всего мира, минуя доминирующие каналы распространения. Он также указал на технологический фронт работы, включая информационные алгоритмы, спутниковые сети, интернет и ретрансляторы.

По словам представителя Кремля, современные технологии позволяют одному человеку фактически стать средством массовой информации, и эту возможность следует использовать для противодействия фейкам. При этом Песков признал, что бороться с фейковыми материалами становится все сложнее, поскольку они совершенствуются быстрее, чем технологии их выявления.

Ранее, 17 июня, советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о попытках информационной атаки: в соцсетях распространялись поддельные документы, видеоролики и фейковые распоряжения властей, а также назначались даты предполагаемых ударов для запугивания населения угрозами голода и транспортного коллапса. Он призвал жителей соблюдать информационную гигиену, фильтровать сообщения и доверять только официальным источникам, предупреждая о множестве клонов крымских информационных ресурсов.

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