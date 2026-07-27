«Моя дочь потерпевшая»: экс-супруга обвинила барнаульца в насилии над ребенком

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Девочка долгое время стеснялась говорить об этом.

Жительницу Барнаула обвинили в систематических избиениях четверых детей и насилии над шестилетней дочерью. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала его бывшая супруга Анна.

По словам женщины, проблемы в семье начались в ноябре 2024 года, когда мужчина стал регулярно поднимать руку на четверых детей. Пытаясь защитить их, Анна уехала из Барнаула в Москву. Бывшая жена рассказала, что агрессия проявлялась и в ее адрес, когда она пыталась вмешаться.

В феврале 2026 года шестилетняя дочь Анны призналась, что отец заставлял ее раздеваться, принимал с ней ванну и требовал повторять сцены из порнографических роликов. По словам женщины, ребенок долгое время стеснялся говорить об этом.

«Моя дочка потерпевшая, и экспертиза подтвердила факт того, что она говорит правду. У нас была такая экспертиза в государственной клинике», — заявила Анна.

Кроме того, женщина утверждает, что в январе 2025 года бывший супруг похитил сыновей-близнецов и скрывался с ними на Кавказе около полугода. Судебные приставы нашли детей во Владикавказе и вернули матери, однако спустя две недели мужчина вновь увез мальчиков, отследив местонахождение семьи с помощью трекера, установленного на автомобиле.

После появления информации о случившемся председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Алтайскому краю представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Тюмени 44-летнего мужчину арестовали по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности пятилетней девочки. По версии следствия, он затащил ребенка в подъезд жилого дома, однако девочку успела спасти случайная прохожая. Обвиняемый признал вину.

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