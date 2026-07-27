Фото: Instagram*/secrii_ludmila_ialii

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Россиянка из Видного обошла участниц из 40 стран на международном конкурсе красоты.

Жительница города Видное Московской области Людмила Секрий выиграла международный конкурс красоты «Миссис Земля — 2026». Об этом сообщили организаторы конкурса с российской стороны. Финал соревнования прошел в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

Представительница России заняла первое место среди 40 участниц из разных стран мира.

Людмиле Секрий 39 лет. Она является предпринимателем и основателем строительной компании. Также женщина воспитывает четверых детей: 13-летнюю Софию, 11-летнего Никиту, девятилетнего Кирилла и пятилетнюю Ангелину.

Возможность участвовать в международном конкурсе она получила после победы в российском отборе «Миссис Россия Мира — 2026». По его итогам Секрий получила звание «Миссис Россия Земля».

После победы россиянка поблагодарила семью за поддержку и отметила, что близкие помогли ей добиться результата. Секрий также посвятила победу женщинам, которые воспитывают детей и одновременно развиваются в профессии и личной жизни.

«Моя сила — в поддержке каждой из вас. Сегодня моя победа — это старт для ваших побед!» — высказалась Секрий в своем блоге.

После конкурса победительница планирует создать проект для поддержки женщин, которым приходится совмещать материнство, работу и личные интересы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что победительница конкурса «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева снялась в новом клипе Филиппа Киркорова на песню «Луиза». Народный артист России воплотил сразу две задумки — записал видео в живописной Каппадокии в Турции и пригласил модель на главную роль.

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