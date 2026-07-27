Свадьба на борту: солистка «Лицея» Макаревич вышла замуж за бывшего супруга

Певица Макаревич снова вышла замуж за своего бывшего супруга Першина

Фото, видео: legion-media; 5-tv.ru

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Пара оформила фиктивный развод пять лет назад, но теперь решила вновь узаконить отношения.

Солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич вышла замуж за своего бывшего супруга Евгения Першина на борту круизного лайнера Astoria Grande. Кадры церемонии бракосочетания появились в распоряжении 5-tv.ru.

Во время «Круиза Ретро FM» по греческим островам Евгений Першин сделал артистке предложение, после чего они решили не откладывать церемонию. Брак зарегистрировал капитан корабля прямо на капитанском мостике.

Анастасия и Евгений познакомились в начале 2000-х годов, когда Першин работал директором группы «Лицей». Сначала певица воспринимала его только как друга, но со временем между ними появились романтические чувства.

После свадьбы у пары родились двое сыновей — Матвей и Макар. В 2021 году супруги оформили фиктивный развод, продолжив жить вместе. Спустя несколько лет они решили снова узаконить отношения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса и ведущая Олеся Иванченко вышла замуж за юмориста Максима Зайца. Пара не объявляла о помолвке заранее, поэтому свадьба стала сюрпризом для подписчиков.

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