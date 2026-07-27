Пять лет просьб: почему Бородина не решалась покрестить дочь Теону

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Вопрос долго откладывали, потому что отец девочки исповедует другую религию.

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что согласилась крестить свою дочь Теону, которая уже пять лет просила об этом. По словам звезды, решение было отложено из-за того, что отец ребенка принадлежит к другой религии, и мать хотела, чтобы дочь сама осознанно приняла этот шаг. Об этом Ксения Бородина рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «За любовь».

Телеведущая отметила, что крещение дочери запланировано на осень этого года, когда Теона достигнет десяти лет. По словам Бородиной, именно сейчас пришло время выполнить давнее желание девочки.

«Долго планировали покрестить, в итоге как не сложилось, и в итоге вот мы будем креститься осенью. Смотрите, история в том, что у нас с ее папой разные религии, поэтому я сказала, что пока она не вырастет и не примет сама это решение, я это решение за нее в пять лет принимать не буду. Вот ты и выросла, ей стало 10 лет, и она пять лет меня уже об этом просит, поэтому в этом году я решила осуществить ее желание», — рассказала Ксения Бородина.

Телеведущая также поделилась советами по сохранению гармонии в семье и преодолению конфликтов. По ее мнению, важно обсуждать проблемы с партнером, быть откровенными и, при необходимости, временно взять паузу, чтобы успокоиться.

«Психолог — это хороший рецепт, все обговаривать, вместе разговаривать, быть откровенными. Иногда помолчать, чтобы не сказать лишнего. Лучше разойтись по разным углам, выдохнуть и потом пытаться сесть и поговорить. И всегда помнить хорошее, что сделал для тебя твой муж, твоя вторая половина, твой любимый человек», — отметила Бородина.

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