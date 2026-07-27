Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве аниматоров на Кубани

Фото: Telegram/Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/opskuban

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Организатор преступления получил пожизненный срок, двое сообщников — длительное лишение свободы.

Краснодарский краевой суд огласил приговор троим фигурантам дела об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Приговор вынесли на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных, которая в мае 2026 года единогласно признала всех троих виновными. Следствие и суд установили, что преступление было совершено из корыстных побуждений.

Демьян Кеворкьян, которого суд признал организатором преступной группы, будет отбывать наказание в колонии особого режима. Кроме пожизненного срока, ему назначили штраф в размере 600 тысяч рублей и лишили государственной награды — медали «За отвагу».

Анатолий Двойников получил 25 лет лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в 300 тысяч рублей, запретил управлять транспортными средствами в течение трех лет после освобождения и ограничил свободу на два года.

Арама Татосяна приговорили к 23 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, затем будет переведен в колонию строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 400 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на два года.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных почти 28,8 миллиона рублей в пользу потерпевших. Эта сумма включает компенсацию морального вреда и материального ущерба.

Уголовное дело связано с убийством аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, которые в ночь на 29 апреля 2023 года возвращались с мероприятия и пропали на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Перед исчезновением автомобиль потерпевших получил повреждение колеса. По данным следствия, злоумышленники предложили помощь, после чего напали на мужчину и девушку, чтобы завладеть их деньгами и имуществом. Позже с банковской карты Чубко были сняты денежные средства в нескольких населенных пунктах региона.

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