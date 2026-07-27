Путин и Пашинян обсудили проблемы в экономических отношениях России и Армении

Фото: © РИА Новости/Софья Сандурская

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Телефонный разговор прошел по инициативе Еревана, стороны обменялись мнениями по двусторонним вопросам.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин 27 июля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило правительство Армении.

По данным официального сайта армянского кабмина, собеседники обменялись мнениями по повестке армяно-российских отношений, в частности по проблемам в сфере двустороннего экономического сотрудничества. Основной темой стали ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок.

Разговор также затронул возможный референдум о вступлении Армении в Евросоюз. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин подтвердил приверженность заявлению лидеров Евразийского экономического союза, принятому на саммите в Астане 29 мая, и подчеркнул необходимость скорейшего проведения в Армении референдума, чтобы граждане определились с дальнейшим курсом.

В ответ Пашинян указал, что голосование может состояться только после официальной подачи заявки на членство в ЕС и перехода к практическому обсуждению вопроса. При этом армянское правительство намерено решать возникающие вопросы с Россией в рамках открытого и партнерского диалога.

Ранее, 6 июля, Пашинян заявлял о заинтересованности Армении в развитии отношений с Россией и участии в ЕАЭС, а 1 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с ним вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия по инициативе Еревана.

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