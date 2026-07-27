«Можно ошибиться»: почему БАДам нельзя доверять вслепую

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Качество популярных биодобавок не всегда соответствует тому, что указано на упаковке.

Российский рынок БАДов пока недостаточно контролируется, поэтому покупатели могут столкнуться с добавками, состав которых отличается от заявленного. Об этом кандидат медицинских наук, президент Национальной ассоциации здорового образа жизни Юлия Этлис рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«К сожалению, российское законодательство на самом деле не контролирует этот рынок качественно. Производитель может получить документы на один состав, а потом добавлять в сырье или при производстве уже абсолютно другое. Здесь нужно доверять только бренду, который действительно позиционируется как честный», — отметила эксперт.

По словам Этлис, в некоторых странах БАДы приравнены к лекарственным препаратам, поэтому требования к ним значительно строже. Она считает, что подобный подход позволил бы лучше контролировать качество продукции и в России.

Специалист рассказала, что сама доверяет только тем производителям, работу которых может проверить лично. Она старается посещать производства, чтобы убедиться, как именно выпускаются добавки.

Эксперт также подчеркнула, что сегодня главная задача контроля БАДов — подтвердить их безопасность. А вот эффективность каждой добавки приходится доказывать отдельно, поскольку не все продукты действительно работают так, как обещают производители.

«Можно ошибиться. И дай бог, чтобы это оказалась просто пустышка, а не БАД, который навредит», — предупредила Этлис.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Приморском крае врачи спасли женщину, у которой после приема БАДа развился тяжелый аллергический шок. Пациентку доставили в больницу с отеком Квинке, низким давлением и затрудненным дыханием. После лечения в реанимации ее состояние удалось стабилизировать, спустя неделю женщину выписали домой.

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