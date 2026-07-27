Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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По факту инцидента с десятой женой составлен административный документ, уголовное дело не возбуждено.

На Бари Алибасова — младшего составлен административный протокол за побои и причинение физической боли его десятой супруге Арине Алибасовой. В материалах дела, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, указано, что ранее Алибасов к административной ответственности не привлекался.

Следствие установило, что 27 января 2026 года мужчина толкал супругу на стены, заламывал руки и ударял по лицу, причинив ссадины и кровоизлияния в мягкие ткани области лица. Действия не содержат признаков уголовного преступления.

Правозащитник Иван Мельников отметил, что реакция правоохранительных органов на противоправные действия Алибасова крайне важна. По его мнению, помимо прямого насилия и угроз в адрес супруги, существует риск, что мужчина может незаконно увезти ребенка за границу и ограничить контакт матери с ним.

Мельников подчеркнул, что оба родителя должны принимать участие в воспитании детей, но это должно происходить честно и адекватно, а не через угрозы или противоправные действия. Он также обратил внимание на то, что мать указывает в ходатайстве: отсутствие ее рядом может негативно сказаться на здоровье маленького ребенка.

По словам эксперта, дело находится в сфере общественного внимания, и важно, чтобы органы власти обеспечили независимое рассмотрение ситуации и соблюдение интересов ребенка.

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