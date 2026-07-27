«Не надейтесь на чудо»: косметолог раскрыла правду о домашних гаджетах для кожи

Фото, видео: Martin Meissner/AP/TASS; 5-tv.ru

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Определенным категориям людей они и вовсе противопоказаны.

Домашние гаджеты для ухода за кожей не способны заменить профессиональные косметологические процедуры. Об этом косметолог Марина Колесникова заявила в беседе с 5-tv.ru.

«Домашние LED-маски — это, конечно же, больше всего такой домашний девайс, имеющий все-таки больше эффект плацебо. Он не сравним с профессиональными процедурами, поэтому не стоит надеяться на чудо», — объяснила специалист.

По словам Колесниковой, перед использованием любых бьюти-гаджетов необходимо внимательно изучить инструкцию и соблюдать правила эксплуатации. Только в этом случае устройства не должны вызывать нежелательных последствий.

Косметолог также предупредила, что применять подобные приборы нельзя при наличии проблем с кожей. В частности, не стоит использовать гаджеты при воспалениях, пигментации или повреждениях, которые могут ухудшить состояние кожи.

Ранее Марина Колесникова также раскритиковала и биоревитализацию, назвав процедуру пустой тратой денег и времени. По ее мнению, она дает лишь временный эффект увлажнения, но не замедляет процессы старения. Косметолог также отметила, что для женщин старше 40–50 лет процедура может привести к появлению отечности.

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