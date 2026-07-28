Семья или миллионы: почему современные женщины больше не должны делать выбор

Женщинам не нужно выбирать между семьей и бизнесом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Глава общественной организации рассказала, почему карьера и дети не мешают друг другу.

Современным женщинам не нужно выбирать между семьей и карьерой. Таким мнением поделилась президент общероссийской общественной организации «Женщины Бизнеса» Яна Васильева во время беседы с 5-tv.ru на женском форуме.

Васильева отметила, что главное — сохранять баланс. Она сравнила жизнь с весами: если все внимание отдавать только работе или только семье, равновесие нарушается.

По словам главы организации, большую роль играет поддержка внутри семьи. Когда супруги помогают друг другу, женщине легче начинать новые проекты и развивать свое дело. При этом, подчеркнула она, поддержка должна быть взаимной.

Васильева привела и собственный пример. После рождения первого ребенка она находилась в декретном отпуске около восьми месяцев. Со вторым ребенком этот срок сократился до полутора месяцев. Сейчас, по ее словам, она планирует возвращаться к работе уже через одну-две недели после рождения ребенка.

«Все можно совмещать. Дети никогда не бывают препятствием для того, чтобы наслаждаться всеми прекрасными моментами», — высказалась Васильева.

Она также посоветовала женщинам не откладывать свои идеи из-за страха, что семья помешает развитию бизнеса. Если есть желание начать свое дело, не стоит ждать «идеального момента».

Васильева подчеркнула, что универсальных правил не существует. Каждая женщина сама решает, какой ритм жизни ей подходит. Главное, чтобы этот выбор был комфортным для нее самой.

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