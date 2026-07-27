«Каюсь»: Гузеева призналась, что готовит как настоящий «варвар»

Лариса Гузеева заявила, что всю жизнь нарезает овощи как варвар

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Поклонники оценили искренность артистки и поддержали ее.

Заслуженной артистке России Ларисе Гузеевой до сих пор не удается освоить красивую нарезку овощей. В личном блоге знаменитость рассказала, что с помидорами она управляется максимально просто, без каких-либо изысков.

«Значит, как устроить драку на тему: класть яблоко в оливье или нет — все, пожалуйста, а то, что помидоры режут за каким-то хреном как попало — это нормально, да? Да? Я по жизни резала как варвар. Каюсь. Всем радости», — поделилась Гузеева.

К посту телеведущая прикрепила фотографию, на которой наглядно продемонстрировала свое «варварское» владение ножом.

Признание Гузеевой вызвало активную реакцию среди подписчиков. Многие поддержали артистку и отметили, что в домашней готовке главное не внешний вид блюда, а вкус.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что футболист Дмитрий Тарасов раскритиковал кулинарные навыки своей супруги Анастасии Костенко. На своей странице в соцсетях он показал подгоревший блин из мусорного ведра, назвав это «позором».

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