Фото: www.globallookpress.com/Ukraine Presidency

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Украинские власти оскорбляют православную святыню.

Власти Украины превращают Киево-Печерскую лавру из места молитвы в площадку для политических акций и место поклонения сатане, движение которого признано экстремистским и запрещено в России. Об этом 27 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что для киевского руководства лавра уже не является местом общения с Богом, а используется в политических и идеологических целях.

Захарова напомнила, что украинская сторона обсуждает создание на территории монастыря национального пантеона, где планируется перезахоронение, в том числе, лидеров украинских националистов. По ее мнению, это оскверняет православную святыню.

Ранее генеральный директор заповедника Максим Остапенко сообщил, что из интерьера Успенского собора будут удалены фрески с «российскими нарративами». 23 июля в рамках «инвентаризации» с мощей святых сняли традиционные облачения и старинные иконы с церковнославянскими подписями, заменив их на украинские вышиванки. Детали перемещения предметов остаются неизвестными.

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